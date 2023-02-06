بعد سواق مان، نرمين صفر "حبيبة الملايين" تستعد للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

بعد سواق مان، نرمين صفر "حبيبة الملايين" تستعد للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 12:57 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت الفنانة الاستعراضية نرمين صفر عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 وقالت في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك " الإنتخابات الرئاسية لازمها مصداقية و تاريخ نضالي لازمها حد يحب لبلاد موش طامع في السلطة لازمها شعبية و مصداقية لازمنا تغيير و تجديد ..نرمين كي تحل اللايف يراوها الكثير".
وأطلقت نرمين صفر استطلاعا للرأي بخصوص ترشحها للرئاسة واشارت الي ان 69 % صوتو ب نعم معتبرة ان من صوت بلا سيغيرون رأيهم لاحقا.
ويأتي ترشح نرمين صفر تزامنا مع اعلان مغني الراب سواق مان الترشح للرئاسة اثر نتائج سبر الاراء الذي نشرته مؤسسة سيقما كونساي وأظهر وجود مغني الراب كادوريم من بين الشخصيات التي تتصدر نوايا التصويت للرئاسة.


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