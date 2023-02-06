بن عروس... يستدرج الأطفال القصر للتحرش بهم !!

تمكن أول أمس اعوان الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمروجات من الاطاحة بمنحرف خطير كان يستدرج القصر عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتحرش بهم جنسيا.



وكان منطلق الابحاث في القضية على إثر تقدم إمرأة إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالمروجات قصد الإعلام عن تعرض إبنها القاصر إلى التحرش والتغرير والتهديد من قبل أحد المنحرفين من متساكني جهة المروج عبر شبكات التواصل الإجتماعي.



وبانطلاق الابحاث من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، وبالتحري في الأمر، تبيّن وأن ذي الشبهة تحصل على رقم المتضرر باستعمال القوة منه، ثم أصبح يتواصل معه عبر تطبيقة الواتس آب على أن يقوم الطفل بإرسال صوره والإنصياع لأوامره وتهديده بإمكانية تعرض سبيله والإعتداء عليه بالعنف الشديد في حال رفض طلباته.



بتكثيف التحريات في الغرض، أمكن التعريف بهوية المظنون فيه ومكان إقامته ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمته من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمروجات والقبض عليه، أين اعترف خلال التحري معه ومجابهته بالأدلة بما نُسب إليه وأنه يعمد إلى استدراج وتهديد الأطفال القصر لتلبية رغباته الجنسية.



باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به من أجل "التحرش الجنسي والتغرير بقصر والتهديد عبر شبكات التواصل الإجتماعي".



