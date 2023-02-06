سامية عبو: ''البرلمان القادم سيكون فاقد لمعنى السلطة ودوره الرقابي ألغي''

سامية عبو: ''البرلمان القادم سيكون فاقد لمعنى السلطة ودوره الرقابي ألغي''

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 09:38 قراءة: 1 د, 39 ث
      
اقرت القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو ان البرلمان القادم سيكون مشتتا وفاقد لمعنى السلطة وفاقد لدوره الرقابي الذي ألغي، وفق تعبيرها.

وأفادت عبو خلال حوارها صباح اليوم الإثنين في حصة ماتينال اذاعة شمس، ان البرلمان دوره تشريعي ورقابي ويضمن التوازن بين السلط، في حين أن دستور 2022 لا ينص على ذلك والنائب لا يمكنه أن يكون حرا ومستقلا لانه رهين آلية سحب الثقة.
وعلى ذلك، أكدت أن "النائب لا يمكنه أن يصوت وفقا لقناعاته ومبادئه بل سيكون مسلط عليه ضغوطات".

وأشارت عبو إلى أن الدستور الجديد يمنح كافة السلط لرئيس الجمهورية وبالتالي الدور الرقابي للبرلمان نزع منه ولا يمكنه ان يؤدي مهمته الأساسية في التشريع والرقابة.

سامية عبو: ''رئيس الجمهورية كان مطلوبا منه الكثير واليوم مطلوب منه المغادرة''

وقالت سامية عبو إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد كان مطلوبا منه الكثير بعد 25 جويلية وسقف الانتظارات كان عاليا لكن اليوم مطلوب منه المغادرة".

وأفادت ضيفة شمس آف آم خلال استضافتها، صباح اليوم الإثنين، في حصة الماتينال، ان "قيس سعيد كشر عن انيابه وكشف عن مشروعه الإستبدادي وهو لا يختلف في شيء عن غيره إلا في الشعبوية".

وأشارت عبو إلى أن قيس سعيد تسلم مهمامة وفقا لدستور 2014 وبالغائه كل ما ترتب عنه ونتج عنه يلغى أيضا، وفق تعبيرها.

كما قالت النائبة السابقة أن" رئيس الجمهورية اسس لنظام الخلافة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم".

قضية اغتيال بلعيد أصبحت ملفا للمساومة السياسية وللحملات الإنتخابية

وقالت عبو ان قضية اغتيال شكري بلعيد أصبحت ملفا للمساومة السياسية وللحملات الانتخابية.
وأشارت إلى انه تم الإستثمار في الملف خلال الحملات الانتخابية .
ولفتت عبو إلى أن الأخطر أن البعض اتهم حركة النهضة بالإغتيال قبل الأنتخابات وبعدها تم التوافق الشهير.
وفي ذات السياق، أقرت سامية عبو ان القضاء بالامس واليوم وغدا غير مستقل وهو رهين الهرسلة والارتهان السياسي، مضيفة أن آلية الإعفاء آداة لارتهان القضاء.
وأكدت عبو أنه من عهد بن علي الى اليوم نفس المنظومة تحكم تونس، مبينة أن منظومة الولاءات والتعيينات ونفع مجموعة معينة بالسلطة متواصلة لوم تنقطع.



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