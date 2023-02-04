سيغما كونساي: سعيد , صافي سعيد و'كادوريم يتصدرون نوايا التصويت للرئاسية

أظهرت نتائج سبر أراء شهر جانفي الماضي حول ميولات التونسيين السياسية والمرشح الأوفر حظا للتصويت له خلال الانتخابات الرئاسية القادمة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يليه الناشط السياسي صافي سعيد ثم مغني الراب ''كادوريم''، تليهم في المرتبة الرابعة رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي احتلوا المراتب الاربع الاولى في توجهات المستجوبين للرئاسيات لسنة 2023.وبينت الاحصائيات التي قدمها حسن الزرقوني في فندق بالبحيرة أن 49.9% عبروا عن اختيارهم قيس سعيد في التصويت للرئاسيات القادمة يليه صافي سعيد بنسبة 10.3% ومغني الراب ''كادوريم'' بـ5.9% وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ4.6% يليهم منصف المرزوقي وفاضل عبد الكافي وناجي جلول وغيرهم.وكان محيط النزل الذي عقد فيه رئيس مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني ندوته الصحفية اليوم شهد حضور أمني مكثف بسبب وقفة احتجاجية نظمتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.وتعتبر عبير موسي ''أن احصائيات سيغما كونساي محرّفة وتسعى لضرب الترتيب السياسي للحزب''.