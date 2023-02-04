محاكمة موظف ومتعاون باحدى الاذاعات الخاصة في قضية ذات صبغة ارهابية

محاكمة موظف ومتعاون باحدى الاذاعات الخاصة في قضية ذات صبغة ارهابية

Publié le Samedi 04 Février 2023 - 11:03 قراءة: 0 د, 25 ث
      
مثل أمس امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس موظف بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس يعمل ايضا كمتعاون بإحدى الإذاعات الخاصة وجهت له تهمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ اليه من معطيات حول ارتكاب جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها وذلك على خلفية اتهامه بعدم اعلامه عن سفر بعض الشبان وهم اصيلوا جهته الى سوريا والانضمام الى داعش الارهابي،والتواصل مع أحد قيادي داعش .

وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتعيين موعد جديد للمحاكمة.


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