حاتم المليكي: الرئيس فشل في الملف الاقتصادي والاجتماعي وحمّل الاتحاد المسؤولية

Publié le Vendredi 03 Février 2023 - 17:49 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال النائب السابق حاتم المليكي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم اليوم الجمعة أنه اذا نزلت تونس في الترقيم السيادي مرة أخرى سنفلس بعدها .
وأضاف " تصنيف موديز له تداعيات كبيرة في المرحلة المقبلة " وعبارة آفاق سلبية" تعني انه في حال لم نحسن الوضع ونبرم اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن الإفلاس أصبح رسميا".
وتحدث المليكي عن الصراع بين الرئيس قيس سعيد والإتحاد العام التونسي للشغل قائلا أن الرئيس كان يعول على المنظمة عندما لم تكن له صلاحيات والملف الإجتماعي والاقتصادي ليس بيده لكن اليوم الوضع اختلف وأصبح الإتحاد عدوا لانه يطالب بحقوق العمال.


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