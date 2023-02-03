نادية عكاشة " شقيقي لم يتوفي نتيجة اعتداء بالعنف ولكن بسبب ازمة قلبية ولنا كل الوثائق الطبية"

نددت المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ما تردد من ان وفاة شقيقها كان نتيجة اعتداء بالعنف في باريس.



وقالت ان شقيقها توفي بازمة قلبية وانها تملك الوثائق الطبية الدالة على ذلك داعيا الناس الى ان يتركوها والعائلة تعيش بسلام.



وكتبت عكاشة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "لا صحة إطلاقا لما تروجه بعض الصفحات الدنيئة من أن شقيقي عمر كان ضحية إعتداء بالعنف في باريس و لما تصوره من صور مفجعة أكثر من فاجعة الموت. توفي أخي وفاة طبيعية اثر إصابته بنوبة قلبية في منزله و لنا كل الوثائق الطبية التي تثبت ذلك.

اتركونا نعيش حزننا و ألمنا بسلام تركنا لكم مراكز السلطة و وطنا يسكننا رغم فراقه بالموت و بالحياة, كفى ٱذى و إفتراء, إرجعوا إلى خالقكم و تذكروا أن كل نفس ذائقة الموت.

آحترموا مصيبة الموت و تذكروا أن كل من عليها فان و لا يبقى إلا وجه الله ذو الجلال و الإكرام."







