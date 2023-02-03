الطبوبي: 'تونس تمر بأوضاع صعبة جدا والرئيس انتهج الطريق الخطأ'

وفي كلمته في افتاح هيئة إدارية وطنية للانحاد اليوم الجمعة 03 فيفري 2023، أفاد الطبوبي أنه كان على رئيس الجمهورية بعد فشل المسار الذي دعا إليه وبعد مقاطعة الشعب للانتخابات التشريعية بدوريها الأول والثاني، كان عليه ومن منطلق الحكمة مخاطبة التونسيينمن أجل العمل وإيجاد حلول للقضايا الشائكة.وانتقد الطبوبي استعمال رئيس الجمهورية لعبارات كالتطهير ومعركة التحرير، واعتبر أنه يدعو إلى الإقتتال والتحارب وهو مسألة خطيرة جدا وفق تعبيره.وتابع نور الدين الطبوبي، أن رئيس الدولة يريد سحب الأنظار عن النتائج الهزيلة للانتخابات والنتائج الهزيلة لكل الخيارات.