بطاقة ايداع بالسجن في حق الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حق الكاتب العام للنقابة الأساسية لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة.



وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لاعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالاحتفاظ بالنقابي أنيس الكعبي على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة من اجل تهم تعلقت بالاضرار بالادارة والتسبب في خسائر مالية هامة للشركة حسب بلاغ أصدرته النيابة العمومية.



المصدر موزاييك



