

خولة السليتي: الوضع في شمس أف أم خطير وكفى استنزافا للإذاعة وهرسلة للعاملين



قرر فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية بإذاعة شمس أف أم، تنفيذ وقفة احتجاجية صباح اليوم بساحة القصبة، يتم على إثرها تنظيم نقطة إعلامية.وتأتي هذه الوقفة على خلفية التطورات الأخيرة في إذاعة شمس أف أم والتي وصلت يوم أمس إلى حد قطع البث وتواصل حرمان الصحفيين والعاملين بشمس أف أم من أجورهم ومستحقاتهم.يُشار إلى أنه تم إرجاع البث بعد حوالي ساعة من القطع.وفي تدخل له في برنامج ستوديو شمس أمس، أكد رئيس مدير عام ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، أن المكلفة بتسيير شمس أف أم على علم بقطع البث عن الإذاعة.من جهته أفاد مصدر مأذون برئاسة الجمهورية، أن عودة بث شمس أف أم تم بإذن من رئيس الجمهورية.ووصفت رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشمس أف أم خولة السليتي، الوضع في الإذاعة بالخطير وقالت إنه لم يعد يُحتمل، خاصة وأن أبناء وبنات المؤسسة دون أجور ومستحقات منذ أشهر.وفي تدخل هاتفي قالت خولة السليتي، إن العاملين بشمس أف أم صُدموا يوم أمس بقطع البث عن الإذاعة.ويطالب العاملون في شمس أف أم بحل جذري يضمن مستحقاتهم ويضمن ديمومة المؤسسة، ولاحظت السليتي في هذا السياق أن الحل رهين إرادة سياسية بالأساس.وصرّحت قائلة 'كفى استنزافا للمؤسسة... كفى هرسلة معنوية كفى تعذيبا للعاملين بشمس أف أم'.وذكّرت بأن شمس أف أم مؤسسة مصادرة و90 بالمائة من أسهمها يعود للدولة، واستنكرت رفض الحكومات المتعاقبة حل الملف، داعية المسؤولين في الدولة إلى تحمّل مسؤولياتهم.وأشارت إلى أن العاملين في شمس أف أم علاوة على حرمانهم من أجورهم لمدة أشهر فإنهم دون تغطية اجتماعية ودون ضمان اجتماعي وكنام وهناك العديد من الحالات التي تنتظر تسديد هذه المستحقات حتى تتمكن من حقها في العلاج.