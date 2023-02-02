قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعام سجنا وعام مراقبة ادارية في حق طالب بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار وجهت له تهم العزم المقترن بعمل تحضيري على الانضمام لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه طبق احكام الفصلين 11 و13 من قانون الاحالة وذاك على خلفية تبنيه للفكر السلفي الجهادي وتخطيطه للسفر الى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش الأرهابي والقتال في صفوفه وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث معه ...
عام سجنا وعام مراقبة ادارية لطالب بمعهد الصحافة تبنى الفكر السلفي وحاول الانضمام الى داعش الارهابي
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