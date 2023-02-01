حفيظ حفيظ: بورقيبة وبن علي وحكام الترويكا ومن جاء بعدهم استهدفوا الحريات والحقوق النقابية لكنهم لم يفلحوا ولن يفلح في ذلك الحاكم الجديد ‎‎

عبّر الاربعاء 1 فيفري، الامين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ عن استنكاره لايقاف كاتب عام نقابة الطرقات السيارة انيس الكعبي.

وتساءل قائلا "هل هي صدفة ان يقع ايقاف الاخ انيس الكعبي الكاتب العام للنقابة العامة لشركة تونس للطرقات السيارة مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة".



وتابع قائلا "نعتبرها عملية تستهدف منذ مدة الحريات العامة و الفردية و الحقوق النقابية...فعل ذلك بورقيبة و بن علي و حكام الترويكا و من جاء بعدهم..و لكنهم لم يفلحوا...و لن يفلح في ذلك الحاكم الجديد..".

وختم تدوينته بالقول "الاتحاد دعا الى الحوار الوطني والسلطة تعلن الحرب..!".





يذكر أن موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أفاد بأنه جرى مساء أمس الثلاثاء إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي، وأرجع ذلك إلى خوض النقابة لإضراب قال إنه "احترمت فيه كل الإجراءات القانونية".



وذكر المصدر ذاته أن اتحاد الشغل كلف مباشرة أحد المحامين للدفاع عن الكعبي، حيث تحول إلى منطقة الأمن بالقرجاني بالعاصمة "لمتابعة عملية الإيقاف والوقوف على ملابساتها".



وأضاف موقع "الشعب نيوز" أن الإيقاف كان "بسبب الإضراب المقرر من نقابة الطرقات السيارة يومي 30 و31 جانفي الجاري للمطالبة بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف/مساكن".



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد، أمس الثلاثاء، "أن من يقومون بقطع الطرق وسكك الحديد أو التهديد بذلك بتعلات واهية لا يمكن يبقوا خارج دائرة المساءلة".

وقال سعيد، في زيارة غير معلنة إلى ثكنة الحرس بالعوينة، إن "الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكنه لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد".

وذكر كاتب عام نقابة الطرقات السيارة بمرناق، حمزة محمودي، صباح الأربعاء في تصريح لإذاعة "موزاييك" بشأن إيقاف الكعبي، أنّ قوات الأمن داهمت منزله مساء أمس مباشرة بعد تصريح لرئيس الجمهورية في ثكنة الحرس بالعوينة عبر فيه عن رفضه لاستعمال الإضراب كغطاء لمآرب سياسيّة.



وقال محمودي إن سبب الإيقاف معروف، مشيرا إلى أن "الإدارة تقدمت بشكاية بخصوص تصريحات الكعبي الإذاعية المتعلّقة بالإضراب واتهامه بالتسبب في خسائر ماديّة للشركة".



وأضاف كاتب عام نقابة الطرقات السيارة بمرناق، وفق ذات المصدر، "مطالبنا ليست مسيسة ومشروعة وأهمها تجديد عقد لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف مساكن وتغيير زيّ العمل .. سنتمسّك بهذه المطالب وسنواصل الدفاع عنها".



