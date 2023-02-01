الطريق السيارة: شاحنة تصدم 3 أشخاص وترديهم قتلى

الطريق السيارة: شاحنة تصدم 3 أشخاص وترديهم قتلى

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 13:04 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قامت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل بالتدخل على إثر حادث مرور، جد خلال الليلة الماضية بالطريق السيارة أ1 كلم 27 في إتجاه تونس على مستوى منطقة خنقة الحجاج من معتمدية قرمبالية، يتمثل في إصطدام شاحنة بـ3 أشخاص يبلغون من العمر 31 سنة و36 سنة و47 سنة مما أسفر عن وفاتهم على عين المكان.

وقد كان الضحايا بصدد تغيير عجلة سيارتهم الرابضة على حافة الطريق، حين صدمتهم الشاحنة .

كما تم نقل راكبين اثنين لهم إصابات متفاوتة الخطورة إلى المستشفى المحلي بقرمبالية، بحسب ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية.

الجوهرة أف أم

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