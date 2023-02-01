سمير ديلو يؤكد وجود 'تدليس' في قضية علي العريض

أكد سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة علي العريض، وجود تناقض وتعارض بين ما قدمته الجهة الأمنية والجهة الإدارية المختصة والمتمثلة في في إدارة الحدود والاجانب.
وشدد سمير ديلو، اليوم الأربعاء 01 فيفري 2023، على أن ملف قضية العريض يتضمن تدليسا مبرزا أن التدليس يتمثل في تضمين معطيات خاطئة في محضر رسمي.
وقال ديلو إن هيئة الدفاع قدمت قضية في التدليس.
وشدد سمير ديلو، اليوم الأربعاء 01 فيفري 2023، على أن ملف قضية العريض يتضمن تدليسا مبرزا أن التدليس يتمثل في تضمين معطيات خاطئة في محضر رسمي.
وقال ديلو إن هيئة الدفاع قدمت قضية في التدليس.
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