سمير ديلو يؤكد وجود 'تدليس' في قضية علي العريض

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 12:59 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أكد سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة علي العريض، وجود تناقض وتعارض بين ما قدمته الجهة الأمنية والجهة الإدارية المختصة والمتمثلة في في إدارة الحدود والاجانب.

وشدد سمير ديلو، اليوم الأربعاء 01 فيفري 2023، على أن ملف قضية العريض يتضمن تدليسا مبرزا أن التدليس يتمثل في تضمين معطيات خاطئة في محضر رسمي.

وقال ديلو إن هيئة الدفاع قدمت قضية في التدليس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260964



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 01 فيفري 2023 | 10 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:46 15:23 12:40 07:22 05:53
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-815°-1015°-1017°-815°-12
  • Avoirs en devises
    22332,4

  • (31 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33843 DT        1$ =3,06848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 jan)   285,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   