سمير ديلو يؤكد وجود 'تدليس' في قضية علي العريض

وشدد سمير ديلو، اليوم الأربعاء 01 فيفري 2023، على أن ملف قضية العريض يتضمن تدليسا مبرزا أن التدليس يتمثل في تضمين معطيات خاطئة في محضر رسمي.وقال ديلو إن هيئة الدفاع قدمت قضية في التدليس.