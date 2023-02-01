قطع البث عن اذاعة شمس اف ام

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 12:14 قراءة: 0 د, 28 ث
      
فوجئ مستمعو إذاعة شمس آف آم "المصادرة" بانقطاع البث بطريقة فجئية دون سابق إنذار.

ولم تعلن أي جهة عن الأسباب الحقيقية لقطع البث عن إذاعة شمس آف آم، فيما أفادت بعض المعلومات غير الرسمية بأنّ أسباب انقطاع البث تعود إلى عدم خلاص مستحقات ديوان الإرسال التلفزي والإذاعي.

وللإشارة فإن إذاعة شمس آف آم هي إذاعة مصادرة لفائدة الدولة علما وأن العاملين فيها من تقنيين وصحفيين نفذوا عديد التحركات الاحتجاجية منها وقفات بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتسوية وضعية المؤسسة وخلاص أجورهم المتخلدة.



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