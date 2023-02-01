الدهماني: بودربالة يحكي على حمام سعيد وزيارته لخالته لرسم صورة الرئيس المتواضع والقريب من الشعب

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 11:35 قراءة: 0 د, 55 ث
      
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الأربعاء ان تصريح العميد السابق إبراهيم بودربالة بشان زيارة الرئيس قيس سعيد لرادس للقاء خالته والذهاب إلى " الحمام" يأتي في خضم جهود لرسم صورة الرئيس المتواضع والقريب من الشعب.
وأضافت سنية الدهماني " بعيدا عن المنجز الحقيقي في المجال الاقتصادي هنالك حملة علاقات عامة من قبل بودربالة...".

وكان عميد المحامين السابق الفائز في الدور الثاني للانتخابات التشريعية عن دائرة رادس مقرين، قال الثلاثاء 31 جانفي، انه لم يلتقي برئيس الجمهورية منذ ان كلفه برئاسة اللجنة الاقتصادية.

واكد انه لم يلتقي ايضا الرئيس خلال زيارته منذ اسابيع الي رادس مشيرا الي ان رئيس الجمهورية ولد رادس ويأتي الي رادس لزيارة خالته مضيفا بأن " الرئيس كان يمشي لنفس الحمام الي نمشيلو".

تجدر الاشارة الي ان بودربالة نجح في الفوز بمقعد في البرلمان الجديد وهو من أبرز الشخصيات التي من المتوقع تقديم ترشحها لرئاسة البرلمان.


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