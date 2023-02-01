وفاء الشاذلي: احالة 10 عاملين بورشة وزارة أملاك الدولة على قطب الإرهاب في محاولة اغتيال الوزيرة

وفاء الشاذلي: احالة 10 عاملين بورشة وزارة أملاك الدولة على قطب الإرهاب في محاولة اغتيال الوزيرة

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 11:28 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أكدت المحامية وفاء الشاذلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك احالة 10 عاملين بورشة وزارة أملاك الدولة على قطب الإرهاب في محاولة اغتيال الوزيرة بتفكيك عجلات السيارة الخاصة بها.
وكتبت وفاء الشاذلي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " تم مساء امس احالة 10 موظفين و عملة بورشة وزارة املاك الدولة على قطب الارهاب في قضية محاولة اغتيال وزيرة املاك الدولة آنذاك ليلى جفال وذلك بتفكيك عجلات السيارة الخاصة بها و قد ثبت من تقارير فرقة مقاومة الاجرام و الاختبار المجرى ان العملية تمت بفعل فاعل هذا و تبين من خلال السماعات وجود تضارب في التصريحات و شهادة رئيس الورشة ستقلب الطاولة على الجميع في انتظار قرارات حاكم التحقيق"



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