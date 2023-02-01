خالد شوكات: الوضع الطبيعي يقتضي تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة باشراف جهاز غير مشكّك في نزاهته

الوضع الطبيعي يقتضي تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة باشراف جهاز غير مشكّك في نزاهته

البرلمان الجديد يصعب إعتباره شرعيا

قال الوزير السابق والناشط السياسي خالد شوكات، انه لا يمكن لأي سياسي في العالم، مهما كان وضعه، وحتى في ظل نظام استبدادي، ان يرفض الحوار، مشددا ان الحوار من اساسيات العمل السياسي، "الا اذا كان منصب رئاسة الدولة ليس سياسيا"، حسب تعبيره.وتابع ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الاربعاء 1 فيفري 2023، انه حتى في تاريخ تونس المعاصر، لم يرفض احد الحوار، لا الرئيس الحبيب بورقيبة ولا بن علي، كما استمر الحوار حتى في ما يسمى بالعشرية التي تلت ثورة 2010/2011.وبخصوص المبادرة التي اطلقها اتحاد الشغل، بمعية هيئة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الانسان، اعتبر شوكات ان هذه المبادرة حينية، تتعلق بانقاذ البلاد من ازمتها الحالية، مشيرا الى وجود مبادرات اخرى أعمق تتعلق باستدامة الديمقراطية لضمان عدم الوقوع في الاشكال الحالي مستقبلا.وتحدث شوكات عن مبادرة " العودة لمسار الديمقراطي، التي تطرح خارطة طريق بـ20 نقطة تهدف لضمان استدامة الاستقرار والديمقراطية.وشدد خالد شوكات، ان الوضع الطبيعي، بعد الارقام المسجلة في الانتخابات التشريعية بدورتيها، يقتضي الذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة، يقول فيها التونسيون رأيهم في مسار 25 جويلية الذي اطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد.واكد شوكات انه يجب على الناس تحمّل مسؤوليتهم، وان الانتخابات الرئاسية المبكرة اما ان تعطي شرعية لافكار رئيس الدولة، أو ان يفرض الشعب الشرعية الضرورية.وبخصوص انتهاء مدة ولاية سعيّد في رئاسة الجمهورية الى حدود 2024 المقبل، قال شوكات ان جل الخبراء يؤكدون ان كل خطوة نخطوها في هذا المسار، ستكلف تونس كلفة باهضة.وشدد شوكات، انه في حال تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، يجب ان يشرف عليها جهاز غير مشكّك في نزاهته وأرقامه، حسب تعبيره.واعتبر شوكات، ان البرلمان الجديد يصعب اعتباره شرعيا بنسبة مشاركة في انتخابات تشريعية تقدّر بـ11 بالمائة.واضاف انه بالمقاييس العلمية السياسية لا يمكن قبول برلمان بنسبة تصويت متدنية كـ11 بالمائة، مشيرا الى وجود برلمانات حول العالم تشترط نسب مشاركة محددة.وتابع شوكان انه بمفهوم الدستور الجديد فان البرلمان لا يمكنه استكمال اعماله الا بعد تشكل الغرفة الثانية، اي مجلس الجهات والاقاليم.وشدد شوكات ان تونس اليوم تعتبر خارج الشرعية، وان رئيس الجمهورية مدعو للتأمل في الرسائل التي يصدرها الشعب من خلال ارقام المشاركة في محطات ما بعد 25 جويلية 2021، من استشارة واستفتاء وانتخابات تشريعية.