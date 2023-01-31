سالم لبيض: من سخرية الأقدار أن أردّ على أحمد شفتر صاحب البرنامج الهُلامي

سالم لبيض: من سخرية الأقدار أن أردّ على أحمد شفتر صاحب البرنامج الهُلامي

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 15:38 قراءة: 0 د, 33 ث
      
هاجم القيادي في حركة الشعب سالم لابيض احمد شفتر بعد أن اتهمه الأخير بمحاولة إسقاطه لصالح منافسه في دائرة جرجبس خلال الانتخابات التشريعية.
وقال سالم لابيض في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أنه لن يرد على شفتر وانه لن يضيع وقته في هذا الشأن مذكرا بأنه لم يترشح للانتخابات التشريعية في حين أن حزبه حركة الشعب ترشح.
وقال " من سخرية القدر أن أردّ على أحمد شفتر صاحب البرنامج الهُلامي".
وتابع سالم لابيض " عوض أن يقدم شفتر تهانيه لمنافسه بات للأسف يهاجم حركة الشعب".

الفيديو بداية من الدقيقة 27



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 260919

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 31 Janvier 2023 à 16h 32m |           
للاسف دكتور فقد ساهمت في ترذيل البيت المشترك و الخصوم النبلاء وها انت اليوم ترد على السفهاء في قاع ليس له قرار
بعد النظر لا يدرس



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