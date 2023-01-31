مركز رعاية المسنين بباجة في حلّته الجديدة يفتح أبوابه قبل حلول شهر رمضان القادم

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 13:36 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تُعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أنّ أشغال بناء وتجهيز مؤسسة رعاية كبار السنّ بباجة باعتمادات جملية تفوق 2.5 مليون دينار شارفت على النهاية وأنّ هذه المؤسسة الجديدة ستفتح أبوابها في حلّتها الجديدة قبل حلول شهر رمضان القادم.

وستمكّن الأشغال المنجزة من توفير طاقة استيعاب إضافيّة بـ 44 سريرا منها 24 سريرا للنساء.


وقد شرعت الوزارة منذ مستهلّ السنة الجارية في تجهيز وتأثيث مؤسسة رعاية المسنين بباجة خاصّة بأثاث وحدات الحياة والغرف وبمعدّات رياضيّة ولوازم طبخ ومرافق خدماتيّة وفق أرقى مواصفات الجودة.

يُذكر أنّ الوزارة ستُحدثُ خلال فترة مخطط التنمية 2023-2025 مؤسسات جديدة لرعاية كبار السنّ بكل من ببلاريجيا –جندوبة والقصرين والقيروان بكلفة جمليّة تفوق 13 مليون دينار.


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