وزيرة العدل تشدّد على ضرورة توخي النجاعة والفاعلية في التعامل مع شكاوي المواطنين

شدّدت وزيرة العدل ليلى جفال، على ضرورة توخي النجاعة والفاعلية في التعامل مع شكاوي المواطنين وتظلماتهم وإسداء الخدمات لهم، وذلك خلال زيارة تفقّد ومتابعة أدّتها لكل من مكتب الاستقبال بالوزارة ومكتب العلاقات مع المواطن، أمس الاثنين.



وأكدت وزيرة العدل لدى معاينتها للخدمات المقدمة، ضرورة حسن قبول المواطنين وحسن توجيههم وإرشادهم إلى الهيكل المعني بقضاء شؤونهم والتعهد بملفاتهم، حسب بلاغ للوزارة اليوم الثلاثاء.



وشدّدت جفال على ضرورة مراعاة عامل الزمن والحينية في الرّدود على اتصالات المواطنين والإجابة على استفساراتهم سواء عبر البريد الالكتروني

أو عبر الرقم الموحد أو في اتصالهم المباشر، ومزيد العمل على تعزيز رقمنة الخدمات واستغلال التكنولوجيات الحديثة، مؤكدة "حرصها" على وضع كل الإمكانيات المادّية والبشريّة المتاحة لتحقيق النجاعة القصوى في تقديم خدمات أفضل للمتعاملين مع الوزارة بهياكلها المركزية والجهوية والمضي في الارتقاء بها إلى مستويات أحسن.



وقد تحادثت الوزيرة في هذا الإطار مع عدد من المواطنين الذين كانوا بصدد الاتصال ببعض الإدارات التابعة للوزارة، وأذنت بتعزيز الخدمات عن بعد والتّسريع في برنامج الرّقمنة واستغلال التكنولوجيات الحديثة وتبسيط الإجراءات، حسب البلاغ.



