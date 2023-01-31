حرق 20 دفتر مناداة بالمدرسة الإعدادية بالدندان وتلميذة تحرق وجه صديقتها

تعرض أمس، الاثنين 30 جانفي 2023، مكتب القيّم العام بالمدرسة الإعدادية بمنطقة الدندان من ولاية منوبة إلى الاقتحام وحرق حوالي 20 دفتر مناداة، حسب ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويويوتمت مباشرة محضر في إضرام النار داخل مكتب القيم العام، حسب المصدر ذاته.وأضافت النويوي، في تصريح لبرنامج "Café Crème" على موجات اذاعة ديوان أف أم، أن تلميذة بالمعهد ذاته تبلغ من العمر 16 سنة تولت الاعتداء على زميلتها وحرق وجهها وخصلات من شعرها مشيرة إلى مباشرة محضر في الغرض موضوعه الاعتداء بالعنف الشديد على قاصر وإحالة التلميذة بحالة تقديم.وفي سياق متصل، أقدمت تلميذتان تبلغان من العمر 14 سنة على إضرام النار في مستودع المدرسة الإعدادية بمنطقة الدندان وإحالتهما بحالة تقديم بتهمة إضرام النار في مؤسسة تربوية.وأوضحت الناطقة باسم المحكمة أنه بمجرد ختم قاضي التحقيق للأبحاث فإنه سيتم إحالة التلميذات على قاضي الأطفال لتقدير العقوبة الملائمة.