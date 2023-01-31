حرق 20 دفتر مناداة بالمدرسة الإعدادية بالدندان وتلميذة تحرق وجه صديقتها

حرق 20 دفتر مناداة بالمدرسة الإعدادية بالدندان وتلميذة تحرق وجه صديقتها

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 11:01 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تعرض أمس، الاثنين 30 جانفي 2023، مكتب القيّم العام بالمدرسة الإعدادية بمنطقة الدندان من ولاية منوبة إلى الاقتحام وحرق حوالي 20 دفتر مناداة، حسب ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي
وتمت مباشرة محضر في إضرام النار داخل مكتب القيم العام، حسب المصدر ذاته.

وأضافت النويوي، في تصريح لبرنامج "Café Crème" على موجات اذاعة ديوان أف أم، أن تلميذة بالمعهد ذاته تبلغ من العمر 16 سنة تولت الاعتداء على زميلتها وحرق وجهها وخصلات من شعرها مشيرة إلى مباشرة محضر في الغرض موضوعه الاعتداء بالعنف الشديد على قاصر وإحالة التلميذة بحالة تقديم.

وفي سياق متصل، أقدمت تلميذتان تبلغان من العمر 14 سنة على إضرام النار في مستودع المدرسة الإعدادية بمنطقة الدندان وإحالتهما بحالة تقديم بتهمة إضرام النار في مؤسسة تربوية.

وأوضحت الناطقة باسم المحكمة أنه بمجرد ختم قاضي التحقيق للأبحاث فإنه سيتم إحالة التلميذات على قاضي الأطفال لتقدير العقوبة الملائمة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 260897

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 31 Janvier 2023 à 11h 16m |           
Quand des Enfants Commettent des Crimes Pareils....C'est Le Destin et le Futur du Pays qui est en Danger !

Et c'est certain qu'ils sont encouragés par des adultes malveillants !



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 31 جانفي 2023 | 9 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:14 17:45 15:21 12:40 07:23 05:54
Babnet
14°
 Babnet14° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-815°-915°-916°-816°-10
  • Avoirs en devises
    22324,4

  • (30 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33863 DT        1$ =3,07162 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 jan)   117,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   