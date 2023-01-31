الداخلية تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن عنصر مفتّش عنه في قضيّة إرهابية

الداخلية تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن عنصر مفتّش عنه في قضيّة إرهابية

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 10:53 قراءة: 0 د, 38 ث
      
دعت وزارة الداخلية، في بلاغ اليوم الثلاثاء، إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو "عمر بن محمد بن عمر جعفر" المفتش عنه في قضيّة ذات صبغة إرهابية، وأرفقت البلاغ بصورتين له للتعرف عليه من قبل المواطنين.

وجاء في بلاغ الداخلية أنه " في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنيّة وتوقيا من الأعمال الإرهابيّة، تدعو وزارة الدّاخليّة إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو عمر بن محمد بن عمر جعفر (تونسي مولود في 10 فيفري 1986 عامل يومي قاطن نهج المنجي سليم رفراف بنزرت) المفتش عنه في قضيّة عدليّة ذات صبغة إرهابية.

وأضاف البلاغ "عند مشاهدته أو الحصول على أية معلومات تخصّ مكان تواجده وتحرّكاته تضع وزارة الداخلية على ذمتكم الأرقام التالية" للإبلاغ عنه :
71.335.000
80101111 الرّقم الأخضر.
193 الحرس الوطني.
197 الأمن الوطني.
أو الاتصال بأقرب وحدة امنيّة أو عسكريّة.


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