صفر ناخب بمكتب برج الخضراء بتطاوين

أكّد مصدر مسؤول بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتطاوين، في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد، عدم تسجيل ناخبين بمركز برج الخضراء التابع لدائرة رمادة وذهيبة من ولاية تطاوين.



ويُشار إلى أنّ المكتب يضم 25 ناخبا، وقد قامت الهيئة الفرعيّة المستقلة للانتخابات بتطاوين بنقله من منطقة برج الخضراء في عمق صحراء تطاوين إلى مركز البشير النبهاني برمادة بغاية تقريبه من الناخبين.



