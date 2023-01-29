صفر ناخب بمكتب برج الخضراء بتطاوين

Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 - 18:47 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أكّد مصدر مسؤول بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتطاوين، في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد، عدم تسجيل ناخبين بمركز برج الخضراء التابع لدائرة رمادة وذهيبة من ولاية تطاوين.

ويُشار إلى أنّ المكتب يضم 25 ناخبا، وقد قامت الهيئة الفرعيّة المستقلة للانتخابات بتطاوين بنقله من منطقة برج الخضراء في عمق صحراء تطاوين إلى مركز البشير النبهاني برمادة بغاية تقريبه من الناخبين.

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