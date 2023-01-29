''مراقبون'': هيئة الانتخابات تتعمّد حجب عدد المقترعين

Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 - 14:42 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أكّد رئيس شبكة مراقبون سليم بوزيد تعمّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حجب عدد المقترعين في عدد كبير من مراكز الاقتراع، حسب ما رصده ملاحظي الشبكة.

وأضاف بوزيد، في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد، أنّ شبكة مراقبون لن تقدّم اليوم أيّ معطيات متعلقة بالنسب التقديرية كما تعوّدت، معتبرا حجب الهيئة للنسب فيه مسّ بمبدأ الشفافية.

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