رفض الدعوى في قضية إبطال المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل

رفض الدعوى في قضية إبطال المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 14:23 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أصدرت الدائرة 24 مدني بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكمها في القضية المرفوعة من طرف منية العيادي ومن معها ضد الاتحاد التونسي العام التونسي للشغل في شخص ممثله القانوني من أجل إبطال أعمال المؤتمر في جانفي 2022 بصفاقس.

ووفق جريدة الاتحاد //الشعب نيوز// قضت الدائرة إبتدائيا بعدم سماع الدعوى وحمل المصاريف القانونية على من سبقها والزام المدّعيين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي عليه في شخص ممثله القانوني مبلغ مالي قدره 800 دينار أجرة محاماة وتقاضي.

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