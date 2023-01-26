الدّاخليّة تتعهد بالبحث ي قضية موضوعها "تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك

الدّاخليّة تتعهد بالبحث ي قضية موضوعها "تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 18:53 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تُعلم وزارة الدّاخليّة أنّ الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالبحث بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية موضوعها "تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر والمشاركة في ذلك" الواقع التتبع فيها ضدّ عدد من الأشخاص عمدوا إلى التخطيط للقيام بتحركات تهدف إلى بثّ الفوضى.

علما أنّ هذه القضية تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمّقة والتي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ 02 نوفمبر 2022 بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي خدمة لأجندات خاصة.

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