عصام الشابي: كل عوامل الانفجار الاجتماعي والصدام متوفرة

عصام الشابي: كل عوامل الانفجار الاجتماعي والصدام متوفرة

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 16:09 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أكد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي أن كل عوامل الانفجار الإجتماعي والصدام متوفرة اليوم في ظل وضع إقتصادي وإجتماعي صعب و انعدام التواصل والحوار بين المنظمة الشغيلة والدولة إلى جانب التزام الحكومة للصمت تجاه موجة من المطالب والتحركات النقابية بالإضافة إلى الوضع السياسي المختنق وفق تعبيره.

وأضاف الشابي خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم أن هناك تخوف من انهيار الأوضاع مشددا على أن التونسيين لهم درجة من الوعي و الحكمة لتجنب وقوع المكروه والتصادم وفق قوله.

و عبر الشابي عن أمله ،في صورة وقوع الصدام، فإنه يكون في إطار سلمي وبطرق حضارية.

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