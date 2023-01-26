جدد الخميس 26 جانفي، القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي مهاجمة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واتهمه بالاصرار على ادخال البلاد في حرب أهلية ومحرقة حسب تصريحه.
واعتبر الحمامي ان راشد الغنوشي حالة مرضية حسب وصفه ودعاه الي اعتزال الحياة السياسية ومغادرة البلاد.
رابط الفيديو
وتأتي تصريحات الحمامي تعليقا على تصريحات الغنوشي التي قال فيها ان البرلمان الشرعي هو البرلمان الذي تم حله بقرار رئاسي وانه لن يتم الاعتراف بالبرلمان القادم.
واعتبر الحمامي ان راشد الغنوشي حالة مرضية حسب وصفه ودعاه الي اعتزال الحياة السياسية ومغادرة البلاد.
رابط الفيديو
وتأتي تصريحات الحمامي تعليقا على تصريحات الغنوشي التي قال فيها ان البرلمان الشرعي هو البرلمان الذي تم حله بقرار رئاسي وانه لن يتم الاعتراف بالبرلمان القادم.
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