الحمامي يتّهم الغنوشي بالاصرار على ادخال البلاد في محرقة ويدعوه الي اعتزال الحياة السياسية ومغادرة تونس

الحمامي يتّهم الغنوشي بالاصرار على ادخال البلاد في محرقة ويدعوه الي اعتزال الحياة السياسية ومغادرة تونس

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 14:14 قراءة: 0 د, 24 ث
      
جدد الخميس 26 جانفي، القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي مهاجمة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واتهمه بالاصرار على ادخال البلاد في حرب أهلية ومحرقة حسب تصريحه.
واعتبر الحمامي ان راشد الغنوشي حالة مرضية حسب وصفه ودعاه الي اعتزال الحياة السياسية ومغادرة البلاد.

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وتأتي تصريحات الحمامي تعليقا على تصريحات الغنوشي التي قال فيها ان البرلمان الشرعي هو البرلمان الذي تم حله بقرار رئاسي وانه لن يتم الاعتراف بالبرلمان القادم.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 260626

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2023 à 14h 33m |           
مسكين من الذل ولى يدبر على الرجال اش تعمل

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2023 à 14h 22m |           
تغشّينا في عماد الحمامي كيف ما تغشّينا في سعيّد



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