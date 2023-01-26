السجن لرئيس جمعية رياضية

قضت أمس هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعامين سجنا في حق رئيس جمعية رياضية اثر شكاية رفعها عليه الممثل القانوني لاحد البنوك اتهمه فيها بالتحيل والتزوير .



