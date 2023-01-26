السجن لرئيس جمعية رياضية

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 12:56 قراءة: 0 د, 9 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعامين سجنا في حق رئيس جمعية رياضية اثر شكاية رفعها عليه الممثل القانوني لاحد البنوك اتهمه فيها بالتحيل والتزوير .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260625



En continu...

Toutes les news...
الخميس 26 جانفي 2023 | 4 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:09 17:40 15:17 12:39 07:26 05:56
Babnet
11°
 Babnet12° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-414°-714°-713°-714°-7
  • Avoirs en devises
    22432,8

  • (25 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,33875 DT        1$ =3,07299 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 jan)   446,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   