قضت أمس هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعامين سجنا في حق رئيس جمعية رياضية اثر شكاية رفعها عليه الممثل القانوني لاحد البنوك اتهمه فيها بالتحيل والتزوير .
السجن لرئيس جمعية رياضية
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