زياد الهاني " صفقة قرن بين ايطاليا والجزائر لمد الغاز وإقصاء تونس لانها غير مضمونة"

كشف الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" اليوم الخميس ان هنالك صفقة قرن مرتقبة بين ايطاليا والجزائر لمد الغاز الى أوروبا واقصاء تونس لانها دولة غير مستقرة وغير مضمونة.وأضاف زياد الهاني " هنالك حديث بين الجانبين الجزائري والايطالي بشان مستقبل تونس غير الواضح وانهيار مؤسساتها ما يهدد انبوب الغاز المستقبلي والامدادات" متابعا " هنالك مخطط لمد الأنبوب عبر البحر وجزيرة " سردينيا".وكان اتفاق الطاقة الجديد بين الجزائر وإيطاليا أثار تساؤلات تونسية بشأن مصير أنبوب الغاز الجزائري العابر للتراب التونسي، بعد اتفاق جزائري إيطالي بشأن مشروع خط أنابيب جديد يربط الجزائر بجزيرة سردينيا الإيطالية، سينقل الغاز والهيدروجين والأمونياك والطاقة الكهربائية.وجاء الاتفاق الجديد في إطار محادثات أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تجري زيارة غير محددة المدة إلى البلاد، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي الجزائري أول من أمس الإثنين.وتساءل تونسيون عن مآل أنبوب الطاقة العابر للأراضي التونسية، في ظل الاتفاقات الجزائرية الإيطالية الجديدة، بعد أكثر من 4 عقود من استغلاله لنقل الغاز الجزائري نحو إيطاليا.وقال خبير الطاقة التونسي عماد الدرويش إن الجزائر ستواصل استغلال الأنبوب العابر للتراب التونسي، مؤكداً أن الإعلان عن إحداث أنبوب نقل بحري جديد لا يتعدّى إعلان نوايا سياسية. وأفاد الدرويش في تصريح اعلامي بأنّ مشروع الأنبوب البحري لنقل الغاز الجزائري نحو سردينيا الإيطالية، أو ما يعرف بمشروع "قالزي"، يراوح مكانه منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن تنفيذه سيحتاج لسنوات طويلة وكلفة عالية لمد الأنابيب في البحر الأبيض المتوسط.وأضاف خبير الطاقة أنّ الجزائر ستحتاج، فضلاً عن الإمكانات الكبيرة لتنفيذ المشروع، إلى تطوير حقول استكشاف الغاز التي ستتطلب ما لا يقل عن 5 سنوات وفق تقديره. واعتبر المتحدث أنّ الحل الأقل كلفة لنقل الغاز الجزائري نحو الضفة الشمالية للمتوسط يمر عبر تونس، وذلك لاختصار المسافة والكلفة.