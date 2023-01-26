تعيين أصغر سفير في تاريخ الدبلوماسية في دولة قطر

وكالات - أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قرارا بتعيين أحمد سعد ناصرالحميدي سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية الفلبين. ويعتبر هذا التعيين حدثا مهما في دولة قطر على اعتبار أن السفير الجديد في الفلبين هو أحد الشباب الذين لم يتجاوز عمرهم الأربعين سنة.

وهو من الشباب الذين تمكنوا من كسب خبرات دبلوماسية واسعة وتجارب مهمة في وقت قصير من الزمن مما رشحه لأداء هذه المهمة.





