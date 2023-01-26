محاكمة راعي تعامل مع الإرهابيين ومكنهم من المؤونة

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 11:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
مثل امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس راعي موقوف وذلك لمحاكمته على خلفية اتهامه بالتواصل مع عناصر ارهابية بجبل سمامة وتوفير المؤونة لهم.
وباستنطاق المتهم اعترف بما نسب اليه, موضحا انه اجبر على تنفيذ طلبات الإرهابيين خوفا على نفسه وصغاره خاصة وانهم كانوا مسلحين ويحملون احزمة ناسفة وانهم اعلموه في احدى المناسبات عندما اقتحموا منزله ليلا بالسلاح انهم سيقتلونه واسرته ان لم يوفر لهم احتياجاتهم.
وقد قررت المحكمة الحكم عليه بعامين سجنا .

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