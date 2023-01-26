نقابة الصحفيين تدعو منظوريها إلى التبيلغ عن المضايقات خلال تغطيتهم للدور الثاني من الانتخابات التشريعية

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 09:48 قراءة: 0 د, 21 ث
      
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، منظوريها من صحفيين ومصورين صحفيين معتمدين لتغطية الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، إلى التبليغ عن المضايقات والاعتداءات التي قد يتعرضون لها خلال تغطيتهم الصحفية.

وأوضحت النقابة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنها سجلت اعتداءات تعلقت بحالات الحجب والمنع من العمل والمضايقات خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية.

تجدر الإشارة إلى أن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية يوم الأحد 29 جانفي ب131 دائرة انتخابية في الداخل.

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