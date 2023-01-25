رغم اعفائه بأمر رئاسي، رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة يؤكد أنه يواصل عمله عن بعد

أكد الاربعاء 25 جانفي، كمال بن عمارة رئيس بلدية بنزرت المعفى من مهامه بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية و باقتراح من وزير الداخلية انه يواصل مهامه عن بعد.



وقال بن عمارة في تصريح لاذاعة الديوان أف ام بأنه يتابع العمل البلدي و يعطي تعليماته عن طريق البريد الالكتروني مضيفا أنه لم يرد مباشرة مهامه حضوريا نظرا لتقدمه بطلب في ايقاف التنفيذ لقرار اعفائه منذ 5 ديسمبر الماضي.



واشار بن عمارة الي ان المحكمة الادارية لم تصدر الي الٱن قرارها رغم تنصيص القانون على البت في مطالب ايقاف التنفيذ في أجلة10 ايام.



تجدر الاشارة الي ان رئيس بلدية بنزرت نشر في صفحته الرسمية على الفايسبوك صور مشاركته في اليوم الدراسي لمشروع النجاعة الطاقية في بلدان حوض المتوسط الذي نظمته اليوم الجامعة الوطنية للبلديات.





