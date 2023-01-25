تأجيل إضراب النقل الى يومي 15 و16 مارس 2023

Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 - 02:07 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت الجامعة العامة للنقل، رسميا، عن تأجيل اضراب قطاع النقل، الذي كان مقررا تنفيذه برا وبحرا وجوا، اليوم الاربعاء وغدا الخميس 25 و26 جانفي 2023.
وقد تقرر تاجيل الاضراب الى يومي 15 و16 مارس 2023، بعد التوصل لاتفاق وصفته الجامعة بالتاريخي، وتوقيع محضر، وذلك اثر جلسة تفاوض دامت لساعات منذ مساء امس الثلاثاء.
هذا وسيتم مواصلة التفاوض في النقاط الخلافية لاحقا، حسب نفس المصدر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260541



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 25 جانفي 2023 | 4 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:08 17:39 15:16 12:39 07:27 05:57
Babnet
Babnet13° Babnet % 75 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-413°-612°-714°-713°-6
  • Avoirs en devises
    22505,9

  • (24 jan)
  • Jours d'importation
    8
  •              1 € = 3,34026 DT        1$ =3,07214 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 jan)   1009,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   