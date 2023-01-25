تأجيل إضراب النقل الى يومي 15 و16 مارس 2023

أعلنت الجامعة العامة للنقل، رسميا، عن تأجيل اضراب قطاع النقل، الذي كان مقررا تنفيذه برا وبحرا وجوا، اليوم الاربعاء وغدا الخميس 25 و26 جانفي 2023.

وقد تقرر تاجيل الاضراب الى يومي 15 و16 مارس 2023، بعد التوصل لاتفاق وصفته الجامعة بالتاريخي، وتوقيع محضر، وذلك اثر جلسة تفاوض دامت لساعات منذ مساء امس الثلاثاء.

هذا وسيتم مواصلة التفاوض في النقاط الخلافية لاحقا، حسب نفس المصدر.



