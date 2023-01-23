القضاء يصدر حكمه في قضية الدستوري الحر ضد هيئة الانتخابات

قررت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس طرح القضية التي رفعها الحزب الدستوري ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ...





وكان الحزب الدستوري الحر رفع قضية استعجالية ضد هيئة الانتخابات طالبا إيقاف مسار الانتخابات التشريعية التي كان تم اجرائها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.



