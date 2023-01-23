الدهماني: محاكمة مخلوف فضيحة قانونية والي تشمت فيه اليوم غدوة يصير عليه

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الاثنين ان محاكمة رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والمحامي مهدي زقروبة عسكريا فضيحة غير مقبولة كونه حوكم مرتين على نفس القضية.وأضافت الدهماني "ارفض التعاليق الشامتة في مخلوف متابعة " من يتشمت اليوم سيصير ضده نفس الامر في الفترة المقبلة".وتابعت سنية الدهماني " الحكم بالنفاذ العاجل في المحاكم الاستئنافية غير مقبول لانه تم تجاهل التعقيب والطعون".وقالت " هنالك قرار بوضع مخلوف في السجن فبعد سويعات من الاحكام الصادرة داهمت قوات الامن منزله".وكانت المحكمة العسكرسة قضت يوم الجمعة الماضي بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر (14) شهرا للأول وأحد عشر (11) شهرا للثاني مع إكساء الحكم بالنفاذ العاجل وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.وتعود أطوار "قضية المطار" الى شهر مارس 2021 ، حيث قام النواب السّابقون عن ائتلاف الكرامة ، سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة، بالاحتجاج على قرار منع مواطنة من السفر، عبر مطار تونس قرطاج، ودخلوا في سجال مع الأمنيين لتتطورالأحداث الى فوضي عارمة وشجار وتدافع بين الجانبين .واعتبرت النقابات الأمنية أن ما قام به النواب يقتضي مقاضاتهم على معنى قانون مكافحة الارهاب ، باعتبار أنهم انتهكوا الأمن القومي من خلال اقتحام المطاروإحداث الهرج ، وتعمد تسهيل تسفير امرأة عبر معبر حدودي صادر في شأنها إجراء حدودي.في المقابل أكد المتهمون أنهم توجهوا للمطار في إطار ممارسة دورهم النيابي والحقوقي في إطار القانون إثر تلقيهم لشكاية من قبل امرأة أكدت فيها منعها من السفر دون وجود إذن قضائي أو أمني، متهمين الأمنيين بالتسبب في حالة الفوضى التى تناقلتها وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي.