منظمة تدين حرق نسخة من القران بالسويد وتحذر من تزايد جرائم الكراهية باوروبا

ادانت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا سماح الشرطة في السويد لزعيم حزب يميني بـ حرق نسخة من القرآن في شارع العاصمة ستوكهولم



واستنكر المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث زيدان القنائى قيام المتطرف الدنماركي السويدي راسموس بالودان الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك بحرق مصحف في ستوكهولم بالسويد أمام مقر السفارة التركية



واضاف نادى عاطف الحقوقى ورئيس المنظمة ان تنامى اليمين المتطرف ببعض الدول الاوروبية سيساعد المتطرفين والمتشددين الاسلاميين بتلك الدول على استهداف الدول الاوروبية ويزيد من العنصرية وجرائم الكراهية





وطالبت المنظمة باحترام العقائد الدينية المختلفة داخل الدول الاوروبية وعدم الاساءة لاى طائفة دينية او استفزاز المشاعر الدينية لاى طائفة دينية داخل الدول الاوروبية او غيرها



