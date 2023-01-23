ماهر الجديدي: مقاطعة الأحزاب للتشريعية أثّر على نسق الحملة الإنتخابية



يتوقع نسبة مشاركة بين 20 و30%



قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، إن أغلب الأحزاب خيّرت مقاطعة الإنتخابات التشريعية، معتبرا أن النسق الحالي للحملة الإنتخابية سبب هذه المقاطعة.وأكد ماهر الجديدي خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، إن الحملة الإنتخابية يقوم بها أشخاص فُرادى، مبينا أنه من الطبيعي أن يؤثر الإطار العام وظروف الحملة الإنتخابية على نسق الحملة.من جهة أخرى شدّد على أن نسق الحملة الإنتخابية للدور الثاني يعتبر نسقا عاديا مقارنة بالمسارات الإنتخابية الماضية.وتوقع ماهر الجديدي، تسجيل نسبة مشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المقرر يوم الأحد القادم 29 جانفي، بين 20 و30 بالمائة.وأوضح الجديدي أنه لن يكون هناك شوط أول وشوط ثان في احتساب نتائج الانتخابات.وذكر المتحدث أن نسبة المشاركة في الدورة الثاية هي التي يستم اعتمادها عند إعلان النتائج النهائية.وبخصوص البرلمان القادم، أفاد ماهر الجديدي أن الشروع في إرسائه سيكون بجاية شهر مارس القادم.