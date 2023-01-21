كهل يعمل بمعتمدية نابل يقدم على إضرام النار في جسده أمام مقر الولاية

كهل يعمل بمعتمدية نابل يقدم على إضرام النار في جسده أمام مقر الولاية

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 22:07 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أقدم كهل يعمل بمعتمدية نابل على إضرام النار في جسده أمام مقر ولاية نابل حسب ما أكده مصدر خاص لاذاعة إي أف أم.
هذا وأشارت نفس المصدر إلى أن هذا الكهل أقدم على حرق نفسه لأسباب مجهولة لحد هذه اللحظة.
وقد تم نقله في مرحلة أولى للمستشفى الجهوي بنابل، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس للتداوي والعلاج، نظرا لخطورة إصاباته وتعكر حالته الصحية.


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