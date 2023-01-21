سمير ديلو: المحكمة العسكرية لا قانون لها لإنفاذ الاحكام العاجلة

سمير ديلو: المحكمة العسكرية لا قانون لها لإنفاذ الاحكام العاجلة

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 11:11 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ندّدت جبهة الخلاص الوطنى في مؤتمر صحفي اليوم السبت 21 سبت 2023 بالقرارات القضائية التي صدرت أمس عن القضاء العسكري حول ملف قضية اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي والقاضي بسجن عدد من النواب السابقين عن ائتلاف الكرامة وهم سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد إضافة إلي المحامي مهدي زقروبة.


Credits Mosaique FM

وقال ديلو إنه وقع أمس ''اختطاف غير عنيف'' للمحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف، مشيرا الي ان المحكمة العسكرية أقرت أحكاما عاجلة بطريقة غير قانونية.

وأفاد ديلو أنه خلال الفترة الأخيرة لم يعد بالإمكان عد الخروقات والتجاوزات القانونية، لافتا إلى أن الانتهاكات والتجاوزات والخروقات الغاية منها الترهيب والتخويف.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260345



En continu...

Toutes les news...
السبت 21 جانفي 2023 | 29 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:34 15:12 12:37 07:29 05:58
Babnet
Babnet11° Babnet % 81 :الرطــوبة
تونــس Babnet
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-711°-513°-614°-513°-6
  • Avoirs en devises
    22530,6

  • (20 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,32828 DT        1$ =3,08603 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 jan)   1687,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   