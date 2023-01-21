سمير ديلو: المحكمة العسكرية لا قانون لها لإنفاذ الاحكام العاجلة

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ندّدت جبهة الخلاص الوطنى في مؤتمر صحفي اليوم السبت 21 سبت 2023 بالقرارات القضائية التي صدرت أمس عن القضاء العسكري حول ملف قضية اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي والقاضي بسجن عدد من النواب السابقين عن ائتلاف الكرامة وهم سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد إضافة إلي المحامي مهدي زقروبة.وقال ديلو إنه وقع أمس ''اختطاف غير عنيف'' للمحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف، مشيرا الي ان المحكمة العسكرية أقرت أحكاما عاجلة بطريقة غير قانونية.وأفاد ديلو أنه خلال الفترة الأخيرة لم يعد بالإمكان عد الخروقات والتجاوزات القانونية، لافتا إلى أن الانتهاكات والتجاوزات والخروقات الغاية منها الترهيب والتخويف.