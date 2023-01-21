8 سنوات سجنا لجارة والدي وزير داخلية اسبق مكنت زعيمة خلية ارهابية من صور ومقاطع فيديو للوزير وموكبه

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 11:02 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب8 سنوات سجنا في حق امراة في العقد الخامس كانت تقطن بجوار منزل والدي وزير داخلية اسبق مكنت زعيمة خلية ارهابية من التقاط صور ومقاطع فيديو للوزير وموكبه ثم ارسلتها الى قيادي داعشي قصد التخطيط لاغتيال الوزير وقتله.

هذا وقضت المحكمةب25 سنة سجنا في حق زعيمة الخلية والقيادي الداعشي الذي اعترف بما نسب إليه.


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