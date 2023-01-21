قضية قتل رجل الأعمال زهير عبد الكافي امام القضاء

باشرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف جريمة قتل رجل الأعمال زهير عبد الكافي في منزله خلال سنة 2021 بسكين وتوجيه اكثر من8 طعنات له بواسطة سكين وكشفت التحريات تورط ابنه في قتله.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية وتحديد موعد لاحق لها استجابة لطلب أحد المحامين ...
يذكر ان الضحية قتله ابنه بسبب تقدمه بطلب زواج من فتاة معتبرا ان زواجه بها سيحرمه من الميراث فقرر ازهاق روحه لمنع ذلك الزواج ثم طمس معالم الجريمة.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية وتحديد موعد لاحق لها استجابة لطلب أحد المحامين ...
يذكر ان الضحية قتله ابنه بسبب تقدمه بطلب زواج من فتاة معتبرا ان زواجه بها سيحرمه من الميراث فقرر ازهاق روحه لمنع ذلك الزواج ثم طمس معالم الجريمة.
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