سعيدان: الطبقة الوسطى اندثرت

سعيدان: الطبقة الوسطى اندثرت

Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 - 22:09 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار على قناة التاسعة ان الطبقة الوسطى في تونس اندثرت بسبب التركيز على جدل سياسي عقيم واهمال الملف الاقتصادي.

وأكد ان الطبقة الوسطى في تونس عجزت على مواجهة التضخّم المالي لأن هذه الطبقة متكوّنة أساس من أشخاص لهم أجر قار من المتقاعدين والموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص وأن قدرتهم الشرائية تراجعت

وقال سعيدان أن الطبقة الوسطى تراجعت في تونس منذ سنة 2011 بنسب تقدّر بين 25 الى 30 بالمائة في حين كانت تمثّل 60 بالمائة من التونسيين.
وتابع " أكثر من نصف التونسيين كانوا يعيشون في وضع الرفاه".


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