الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال (2023-2025)

*نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 ورشة عمل خصصت لتقديم الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2025 ولتدارس السبل والآليات الكفيلة بتفعيل الإصلاحات والإجراءات التي تم تصميمها في هذا الصدد في إطار الحوار المشترك بين القطاعين، العام والخاص، وذلك بإشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد وبحضور نائب رئيس منظمة الأعراف ورئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة ورئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية المشتركة ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين ورئيسة مركز المسيرين الشبان والممثل المقيم للبنك العالمي والممثل المقيم للمؤسسة المالية الدولية بتونس وعدد من رجال الأعمال والخبراء.



*تمثل الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال جزء من البرنامج الوطني للإصلاحات ومن المخطط التنموي 2023-2025. إذ ستساهم في دعم التمشي نحو بلوغ رؤية مشتركة لمناخ أعمال محفز من خلال منظومة ترتيبية ومؤسساتية متناغمة وشاملة قادرة على خلق فرص العمل والقيمة المضافة والاستدامة. كما يهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز صورة تونس على الساحة الدولية بعد تراجعها في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال.

*يحظى هذا المشروع باهتمام ودعم حكومي وقد جاء نتاجا لمساهمة أكثر من175 مشارك من القطاع العام (وزارات وهياكل عمومية مختلفة) وكذلك القطاع الخاص (الغرف المشتركة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المعهد العربي لأصحاب المؤسسات، مركز المسيرين الشبان، هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، ...) انطلاقا من مقاربة تشاركية شاملة تجسمت من خلال حوار بناء جمع القطاعين بهدف تشخيص الصعوبات التي تواجه مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مرحلة أولى واقتراح إجراءات وإصلاحات هيكلية تساعد على تجاوز العقبات وذلك بالاستناد الى مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية بالإضافة الى التجارب المقارنة.

*آرتكز العمل حول الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال على مساهمات 13 فريق عمل تغطي أهم محاور تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال "Ease of Doing Business"والتقرير البديل لتحسين مناخ الأعمال"Business Enabling Environment -BEE" بالإضافة الى جملة من المحاور الخصوصية المرتبطة مباشرة بتونس وذلك بهدف التنسيق بين مختلف الجهود الوطنية للتحسين المستدام لمناخ الأعمال ببلادنا وتعزيز جاذبيته للمستثمرين ووضع خارطة طريق مشتركة وتوافقية تتضمن:

1. إجراءات قصيرة المدى (2023) لتحسين مناخ الأعمال في تونس.

2. خارطة طريق وطنية (2024-2025) لإصلاحات مناخ الاعمال (تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتحسين ترتيب تونس في مختلف تقارير التنافسية الاقتصادية العالمية لاسيما تقرير البنك الدولي الجديد لتحسين مناخ الأعمال (BEE) وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (DAVOS)

3. مقترح إطار مؤسساتي لقيادة ومتابعة خارطة الطريق

4. كتاب أبيض للإصلاحات يتم تشاركه مع مختلف الأطراف

*انطلق الحوار بين القطاعين العام والخاص منذ شهر ديسمبر 2021 بصفة تشاركية وتفاعلية، حيث مكن من وضع تصور مشترك من قبل مختلف الأطراف الفاعلة من القطاعين (175 مشارك) لمناخ أعمال ملائم للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات خاصة على المستوى الترتيبي والتشريعي والإداري حتى يكون متناسقا ومحفزا ومستداما، وقادر على دعم التشغيلية والقيمة المضافة.

*مكن هذا التمشي من صياغة رؤية توافقية تتضمن 34 محورا و94 هدفا تمت صياغتها في ورقات توجيهية تمثل قاعدة بيانات تضم مختلف الأفكار التي تم تجميعها من مختلف المصادر بالإضافة لفرز 229 إجراء تمثل أساسا للإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال، حيث تمت المصادقة على 27 منها في دفعة أولى بتاريخ 03 أكتوبر 2022 و160 إجراء في دفعة ثانية تمت المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2022, فضلا عن إجراءات أخرى ما تزال قيد الدراسة من قبل الهياكل المعنية.

*سيتواصل العمل التشاركي الذي انطلقت على أساسه أشغال إعداد هذه الإستراتيجية وبدعم من الحكومة في اتجاه تفعيل ما جاء فيها من إصلاحات وإجراءات تدريجيا وبالتنسيق اللازم بين جميع الأطراف المعنية بما يمكن من التقدم في مسار تنفيذها وتفعيلها.

* هذا وأكد الحاضرون على أهمية الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال، والدور الذي يمكن أن تلعبه في المستقبل القريب لدعم جاذبية الوجهة التونسية، داعيين في هذا الإطار إلى ضرورة العمل على التسريع في تفعيل كل ما جاء فيها من إجراءات.

* من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد على أهمية العمل التشاركي الذي رافق بلورة هذه الاستراتيجية، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية العمل على تركيز كل الآليات والوسائل الملائمة والكفيلة بتفعيل الإجراءات والإصلاحات الواردة بها في أقرب الآجال.





