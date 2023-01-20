بعد تعيينها في نوفمبر الماضي، رئيس الجمهورية يقيل مقررة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

صدر في العدد الاخير من الرائد الرسمي بتارخ 18 جانفي، أمر رئاسي يتعلق باعفاء مقررة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي منية الجويني الذي تم تعيينها في شهر نوفمبر الماضي.كما صدر بنفس العدد من الرائد الرسمي أمر رئاسي يتعلق بتسمية حياة العربي في خطة مقررة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.يذكر ان رئيس الجمهورية كان صرح بأن لجنة الصلح الجزائي مدعوة الي استرجاع ما قدره 13 الف مليار في 6 اشهر مؤكدا ان الاموال طائلة حسب تعبيره.