الصافي سعيد: قضية الزنا ضد القاضية هي فضيحة دولة

‎‎قال الناشط السياسي الصافي سعيد ان تهمة الزنا التي توجهت الى احدى القاضيات ونالت براءتها تمثل فضيحة أخرى من فضائح الدولة المتتالية والتي لا تعير أي اهتمام لهذه الانتهاكات المرتكبة في حق مواطنيها وفق تعبيره.واعتبر الصافي سعيد خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان القاضية تمكنت أخيرا من استرجاع حقها القانون لكنها لن تسترجع في المقابل حقها الشرفي والاجتماعي بعد ان تم انتهاكه حتى من رئيس الدولة والذي انخرط في سياسة التخوين والتكفير والعمالة.كما شدد الصافي سعيد أن الخطب السياسية لجميع رؤساء الدول منذ الستينات لم تتضمن بتاتا أي عبارات للتخوين والاهانة رغم تعدد وتنوع الطيف السياسي المعارض في تلك الفترة مذكرا بعبارة ''الكلاب الضالة'' التي يصف بها معمر القذافي معارضيه الا انه تفاداها بعد تحذيرات مستشاريه.وكانت المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة أكدت يوم أمس الخميس 19 جانفي 2023 ان الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس اصدرت حكما بعدم سماع الدعوى في حق قاضية قالت ان رئيس الجمهورية اتهمها بالزنا وأعفاها ضمن قائمة الـ57.يشار الى أنّه تمّ فتح بحث قضائي في حق القاضيّة لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 بتهمة جريمة الزنا قبل ان تتعهد المحكمة الابتدائيّة تونس 2 بالملف وتصدر الدائرة الجناحية المنتصبة لديها حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ القاضية التي سبق ان صدر في شأنها قرار “إعفاء” بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.وكانت القاضية والتي شملها قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعفاء قد اكدت بتاريخ 4 جوان 2022 ان عزلها جاء على خلفية تصفية حسابات شخصية متهمة سيدة عملت بكل السبل على عزلها...