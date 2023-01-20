استقبلت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 جوستينا بورازنسكا Justyna Porazińska، سفيرة بولونيا بتونس.



وتمّ التباحث بخصوص المساعي الجارية لضمان المصلحة الفضلى لطفل في سنّ الثالثة من زواج مزدوج لأب تونسي وأم بولونية أصدر قضاء الأسرة لفائدتها خلال شهر أكتوبر 2022 قرارا بإسنادها حضانة الطفل مع تمكين والده من زيارته واستصحابه والإذن للجدين للأب بتسليم حفيدهما لوالدته حالا.



ووفق بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ, أكّدت الوزيرة أن مؤسسات الدولة التونسيّة تتابع هذه القضيّة عن كثب ضمانا لحقوق الأم والطفل، وأن مصالح المندوب العام لحماية الطفولة تعهّدت فوريّا بالملف، مبيّنة أن المصالح الأمنيّة تقوم بجهود حثيثة للعثور على الطفل في أفضل الآجال.



وقد قامت الجدّة للأب بالتنقّل بالطفل لمكان مجهول. وبتقدّم الأم بشكاية في عدم إحضار محضون أدرجت على إثرها الجدّة بالتفتيش.



وأعربت سفيرة بولونيا بتونس عن إكبارها لما تبذله السلطات التونسيّة من جهود قصد المعالجة العاجلة لهذا الملفّ والعثور على طفل الثلاث سنوات وتسليمه لوالدته.



