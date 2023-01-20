25 سنة سجنا لزعيم خلية ارهابية تخصص تسفير الشبان الى داعش وخطط لاغتيالات بمسدسات كاتمة للصوت...

جلبت الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا عنصر ارهابي خطير جدا تخصص انشاء شبكات تسفير الشبان الى تنظيم داعش الارهابي في سوريا بعد تهريبهم من الجزائر وقد "اتهم بتبني الفكر التكفيري المتشدد ومبايعة تنظيم داعش وتكفير الدولة ومؤسساتها ومحاولة تكوين خلية ارهابية للقيام برصد أهداف ومؤسسات الدولة و للقيام لاغتيالات سياسية وتفجيرات وسط العاصمة باحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وللغرض قام بجلب اسلحة لتنفيذ مخططه الدموي الا ان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب تفطنت له واحبطت المخطط الخطير .



وقد وجهت للعنصر الارهابي تهم تكوين وفاق ارهابي والانضمام داخل وخارج تراب الجمهورية القيام بأعمال ارهابية استعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لتدريب شخص أو أشخاص للقيام بأعمال إرهابية،والتكفير والتحريض عليه، والتحريض على الكراهية بين الأجناس والأديان .



باستنطاق المتهم من قبل رئيس المحكمة اعترف بما نسب موضحا أنه نشط ضمن شبكة لتسفير الشبان الى سوريا وانه كان يجمع الاموال ويتسلمها في شكل حاوالات من الخارج وتحديدا من قيادات داعشية لغاية تسفير الشبان الى داعش ،واكد المتهم انه يتبنى تنظيم داعش ولم يكن يرغب في السفر إلي سوريا ،مبينا انه اراد الزواج باحدى عناصر الخلية التى كانت متدربة على صناعة المتفجرات الا انها رفضته وقد كان يقدم لها أموالا .





وقد قضت المحكمة في حقه بالسجن لمدة 25 سنة سجنا من اجل ما نسب اليه من تهم شأنه شأن مساعدته التى اعترفت بمبايعتها لتنظيم داعش ورصدها لعدة أهداف من بينها إطارات أمنية وسياسيين لاغتيالهم.



